NVM: vakantiehuisjes fors duurder, maar kantelpunt lijkt in zicht

De prijs van vakantiehuisjes in Nederland is vorig jaar in recordtempo opgelopen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwisselden ze gemiddeld voor een kwart meer van eigenaar dan een jaar eerder. Maar de makelaars houden rekening met een kentering op de markt, ze merkten dat het aanbod aan huisjes geleidelijk aan ruimer werd en recreatiewoningen minder vaak boven de vraagprijs van de hand werden gedaan.