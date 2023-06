Shell bij winnaars in groene AEX-index na beleggersdag

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst gesloten, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later op de dag. Olie- en gasconcern Shell stond bij de winnaars op het Damrak na het nieuws dat het bedrijf het dividend gaat verhogen en in de tweede helft van dit jaar voor minimaal 5 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. Daarmee wil Shell de aandeelhouders belonen.