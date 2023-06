DierenPark Amersfoort bestaat 75 jaar en dat wordt in de stad gememoreerd met onder meer de plaatsing van het beeld van een grote ijsbeer die in een gracht plast. Dat doet hij vanaf de kade bij Museum Flehite, meldt dat museum zelf. De ‘Pissende IJsbeer’ is gemaakt door Florentijn Hofman. Hij is bekend van de grote badeenden die her en der in de wereld ronddobberen, bijvoorbeeld bij Hongkong.