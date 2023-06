Advanced Micro Devices (AMD) behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De chipproducent presenteerde zijn chips op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), waarmee het bedrijf de dominantie van concurrent Nvidia in deze snelgroeiende markt wil bestrijden. Volgens persbureau Reuters heeft de cloudtak van Amazon al interesse in de nieuwe chips van AMD. Het aandeel won 1,3 procent.