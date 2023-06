Regulering van kunstmatige intelligentie is goed, maar er moet ook openheid komen in hoe dat precies gebeurt. Dat zegt Eric Postma, hoogleraar Artificial Intelligence (AI) aan de Tilburg University, over het AI-wetsvoorstel dat het Europees Parlement heeft goedgekeurd. Daarin staat dat er regels komen voor het ontwerpen van AI, gebruik ervan en verkoop van AI-systemen.