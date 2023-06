Sotheby’s Londen veilt laatste portret van Klimt

Sotheby’s in Londen veilt op 27 juni het laatste portret dat Gustav Klimt maakte, dat van een anonieme vrouw met een waaier, uit 1918. De Oostenrijkse kunstenaar overleed, onverwacht en op de top van zijn kunnen, in februari van dat jaar. Het schilderij, dat op dat moment nog op de ezel zou hebben gestaan, is ook een van de weinige van zijn hand die nog in particuliere handen zijn. Sotheby’s verwacht minstens 65 miljoen pond voor het kunstwerk.