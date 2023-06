De politie doet woensdag in een natuurgebied aan de Giffelerweg in het Gelderse Neede onderzoek vanwege de vermiste Wico van Leeuwen. Dinsdag werd een 49-jarige man uit Eibergen (Gelderland) opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. In februari werd al een 28-jarige man uit Borculo aangehouden, hij zit nog vast.