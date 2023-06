Politie neemt ruim dertig verwaarloosde honden in beslag in Oss

De politie heeft maandag 5 juni in een achtertuin in Oss ruim dertig verwaarloosde honden in beslag genomen. De grote, agressieve honden zaten volgens de politie opgesloten in kooien, liepen in hun eigen uitwerpselen en hadden geen eten en drinken. Toen de agenten na een melding over overlast kwamen, bleken de honden met elkaar in gevecht. Daardoor raakten meerdere dieren gewond. Een hond lag in kritieke toestand in zijn hok en overleed later, maakte de politie woensdag bekend.