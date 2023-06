Medewerkers in de ggz en de forensische zorg moeten betere hulp krijgen om grenzen te bewaken bij de behandeling van cliënten. Op die manier kan seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voorkomen worden, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) woensdag. Het aantal meldingen in deze sectoren steeg in de afgelopen drie jaar met 20 procent.