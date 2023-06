De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) doet woensdag zoekingen in Nederland. Dat gebeurt op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). In andere landen vinden ook zoekingen plaats, maar over de aard hiervan kan een EOM-woordvoerder nog niets zeggen. Later woensdag wordt daar meer over bekendgemaakt.