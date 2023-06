De plannen van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie) om de Participatiewet te herzien, gaan niet ver genoeg, vindt een groot aantal partijen waaronder vakbonden FNV en CNV, cliëntorganisatie MIND en armoedeorganisaties. De wet, die in 2015 van kracht is geworden, moet veel forser worden aangepast. Zo moet in ieder geval de huidige bijstandsnorm worden verhoogd.