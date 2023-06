Nikkei zet opmars voort dankzij stevige koerswinst Toyota

De aandelenbeurs in Tokio zette woensdag de opmars voort onder aanvoering van Toyota. De Japanse autofabrikant, die een aandeelhoudersvergadering houdt, werd bijna 6 procent hoger gezet. Beleggers zijn vooral benieuwd hoe de huidige voorzitter Akio Toyoda zal reageren op de toenemende druk van grote investeerders om af te treden vanwege de kritiek op zijn beleid om niet vol in te zetten op elektrische auto’s. Mede dankzij de koerswinst van Toyota noteerde de Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, 1,6 procent hoger. De beurs In Tokio is de afgelopen tijd al sterk gestegen en staat op het hoogste niveau in ruim drie decennia.