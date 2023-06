In een bedrijfspand „waar snacks worden gemaakt” in het Gelderse Zaltbommel is woensdagmorgen een grote brand uitgebroken. Het vuur woedt sinds 05.15 uur in het pand aan de Veilingweg, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden.