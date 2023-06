UNICEF: recordaantal kinderen vlucht, ook steeds langer ontheemd

Eind vorig jaar waren naar schatting van UNICEF wereldwijd 43,3 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog, vervolging, geweld en mensenrechtenschendingen. Bijna 26 miljoen van hen zijn op de vlucht in eigen land. Volgens de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties waren nooit eerder zoveel kinderen ontheemd. Het afgelopen decennium is het aantal kinderen dat op de vlucht is verdubbeld, stelt de organisatie, die de cijfers woensdag bekendmaakte.