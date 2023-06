Na dodelijk bombardement wil Zelensky naleving sancties Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger na te leven. In zijn dagelijkse videoboodschap zei hij dat in een van de raketten die dinsdag in alle vroegte de stad Kryvy Rih troffen, vijftig onderdelen zaten die uit het buitenland kwamen. Het gaat vooral om microchips. Bij het bombardement op de geboortestad van Zelensky kwamen elf mensen om het leven en raakten tientallen gewond.