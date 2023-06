In Turkije zijn 23 mensen opgepakt wegens het witwassen van geld dat verdiend is met cocaïnehandel en andere criminele activiteiten, met name in Nederland, melden Turkse media. Het zou gaan om vertrouwelingen van Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos. Dit bevestigt een bron aan het ANP na berichtgeving van het AD.