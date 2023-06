Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is niet gerust op de toekomst van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland. Zo denkt hij dat de voorspelde faillissementsgolf niet meer ver weg is en maakt hij zich zorgen over de hoge looneisen en de personeelstekorten. Dat zei hij dinsdag tijdens het MKB-Nederland jaarcongres in de Haagse Nieuwe Kerk.