Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) betreurt dat zij maandag in een debat met de Tweede Kamer verwarring heeft gezaaid door een onjuist cijfer te noemen over kinderen van gedupeerde toeslagenouders die zijn overleden. Ze zei dat er 256 toeslagenkinderen waren overleden die 18 jaar of ouder waren, maar het gaat om 62 (jong)volwassenen, meldt ze ter correctie in een Kamerbrief.