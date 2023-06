Rapport: nasleep coronapandemie op scholen is nog niet voorbij

De nasleep van de coronapandemie is in het onderwijs nog niet voorbij. In een rapport over het miljardenpakket, bedoeld om achterstanden in het onderwijs in te halen, ziet het ministerie van Onderwijs wel wat verbeteringen ten opzichte van de coronajaren. Zo melden studenten bijvoorbeeld minder studievertraging en is het niveau van de schooladvisering van leerlingen weer gestegen naar hetzelfde punt (of zelfs hoger) als voor de pandemie.