Hotelketen Van der Valk wil ruimere coronasteun van overheid

Hotelketen Van der Valk had meer coronasteun moeten krijgen. Dat betoogden ruim zestig hotels van het familiebedrijf dinsdag in een zaak tegen de Staat voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Die hotels zijn volgens Van der Valk allemaal losse ondernemingen en hadden elk afzonderlijk als mkb-bedrijf steun moeten krijgen. In plaats daarvan werden ze als keten gezien en kregen ze daardoor veel minder steun. De landsadvocaat stelde zich op het standpunt dat de minister de vrijheid had om een keuze te maken over welke bedrijven die zogeheten TVL-steun zouden krijgen.