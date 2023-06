Twee van de vier geredde junglekinderen in Colombia hebben een tekening gemaakt van een hond die meedeed aan de reddingsoperatie, maar nu is vermist. Met het tekenen van de Belgische herder Wilson zeggen Lesly (13) en Soleiny (9), de oudste zussen van de vier, symbolisch mee te doen aan de zoektocht naar de viervoeter in het Zuid-Amerikaanse land.