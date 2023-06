De Pompekliniek is „onvoldoende scherp” op veiligheid, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) in een snoeihard onderzoeksrapport naar de ontsnapping van twee tbs’ers in juni vorig jaar. Er waren voldoende signalen dat de twee tbs’ers een groot risico vormden, maar de kliniek onderkende die onvoldoende. Bovendien hield de kliniek niet genoeg toezicht op de twee mannen en werden hun vrijheden onvoldoende beperkt.