Gemeenten nemen maatregelen tegen de hitte voor medewerkers die in de buitenlucht werken. Het gaat onder meer om vuilnisophalers en mensen die het groen bijhouden en in de milieustraten werken. Zo worden de roosters aangepast naar vroegere werktijden en zorgen gemeenten voor extra beschutting op werkplekken. Ook de rest van de week worden nog zomerse temperaturen verwacht in het land.