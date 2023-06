Vakken wegstrepen wordt makkelijker voor studerende werkenden

Werkenden die een opleiding willen volgen, moeten als het aan onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma ligt vakken weg kunnen strepen die zij vanwege hun ervaring al beheersen. Dat moet het aantrekkelijker maken om een carrièrewissel te maken om aan de slag te gaan in tekortsectoren als het onderwijs, de techniek of de zorg. Om dit te regelen hebben ze een aantal wijzigingen aangebracht in een wetsvoorstel over leeruitkomsten.