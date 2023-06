Inspectie vindt organisaties hoger onderwijs onduidelijke wirwar

Universiteiten en hogescholen zijn te complexe organisaties geworden, vindt de Inspectie van het Onderwijs. Volgens de wet zouden de instellingen uit één rechtspersoon moeten bestaan, bijvoorbeeld een stichting, maar in de praktijk is het vaak een wirwar aan organisaties die met elkaar samenhangen. „Die onduidelijkheid kan tot gevolg hebben dat studenten bij de verkeerde deur aankloppen als er bijvoorbeeld een conflict is over het onderwijs”, zegt de inspectie in een onderzoeksrapport.