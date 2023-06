De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto is in de eerste vijf maanden van dit jaar enigszins gestabiliseerd, na de sterke stijging vorig jaar. Dat komt onder meer doordat het aanbod op de occasionmarkt na de coronapandemie, die voor productie- en leveringsproblemen zorgde, weer is aangetrokken. Het hogere aanbod zorgt niet alleen voor meer keuze voor kopers, maar leidt ook tot een prijsstabilisatie, meldt AutoScout24.