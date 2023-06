De dood van de oud-premier Silvio Berlusconi is ook een tegenslag voor de stabiliteit van de zittende Italiaanse regering. „Het zal zonder meer moeilijker worden, want hij kreeg het voor elkaar dat iedereen het eens was, dat iedereen op één lijn zat”, zegt vicepremier Matteo Salvini. Premier Giorgia Meloni omschreef Berlusconi als de „lijm”.