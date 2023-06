Aandacht voor inflatie VS en Fed-vergadering op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse rentevergadering en beleggers hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in mei voldoende is afgekoeld zodat de rente voorlopig niet verder verhoogd hoeft te worden.