Uber-directeur wil oplossing voor alle chauffeurs, zzp of niet

Directeur van Uber in Noord-Europa Maurits Schönfeld wil graag een oplossing voor Uber-chauffeurs die zelfstandig willen rijden, maar ook voor de groep chauffeurs die liever als werknemer behandeld wil worden. Dat zegt hij tegen het ANP in aanloop naar het hoger beroep van dinsdag. Centraal in de zaak, die werd aangespannen door vakbond FNV, staat de vraag of mensen die rijden voor Uber dat doen als zelfstandige of als werknemer.