Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. In de stad Kryvy Rih, in het zuidoosten van het land, werd onder meer een appartementsgebouw van vijf verdiepingen getroffen. De gouverneur van de regio Dnjepropetrovsk, waarin de stad ligt, zegt dat er zeker 3 doden zijn en 25 gewonden. Ook liggen er waarschijnlijk nog mensen onder het puin.