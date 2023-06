De Hoge Raad komt dinsdag met antwoorden op vragen die de rechtbanken in Leeuwarden en Zwolle aan het rechtscollege hebben voorgelegd over het gebruik van ontsleutelde cryptocommunicatie. Bij beide rechtbanken spelen strafzaken waarin het Openbaar Ministerie die communicatie als bewijs heeft opgevoerd. De informatie komt uit in Frankrijk gekraakte servers van cryptotelefoons.