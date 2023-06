Op twee voormalige militaire oefenterreinen in de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren woeden sinds maandag grote bosbranden. De harde wind wakkert de vlammen aan in het kurkdroge bosgebied. De bluswerkzaamheden worden verder bemoeilijkt doordat er veel oude, onontplofte munitie ligt op de terreinen. Er worden geregeld explosies gehoord, melden Duitse media. Een dorp in het gebied is geëvacueerd.