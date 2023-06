JPMorgan sluit vlak op Wall Street na Epstein-schikking

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase is maandag op Wall Street vlak geëindigd. Beleggers leken niet al te zeer onder de indruk van de schikking die de bank trof met slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Die beschuldigden JPMorgan ervan te hebben geprofiteerd van de banden met de multimiljonair omdat de zakenrelatie bleef bestaan zelfs nadat Epstein in een zedenzaak waar minderjarigen bij betrokken waren schuld had bekend. JPMorgan betaalt de slachtoffers van Epstein 290 miljoen dollar, maar erkent geen aansprakelijkheid. Het aandeel ging een fractie omlaag.