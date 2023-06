Bij de meeste fracties in de Tweede Kamer overheerst een gevoel van ongemak als het gaat om de regelingen voor onder andere ex-partners van gedupeerden in het toeslagenschandaal en voor nabestaanden van overleden gedupeerden. Compensatie aan deze groepen is beloofd, maar de wettelijke invulling hiervan leidt tot schrijnende situaties, ongelijkheid en hoge uitvoeringskosten, vrezen Kamerleden.