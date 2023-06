De Amerikaanse bank JPMorgan betaalt de slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein 290 miljoen dollar. Dat zijn beide partijen in een schikking overeengekomen. De slachtoffers van Epstein hadden JPMorgan ervan beschuldigd jarenlang zaken met hem te hebben gedaan ondanks dat al bekend was dat Epstein schuldig was aan misbruik van minderjarigen. De bank erkent geen schuld als onderdeel van de schikking.