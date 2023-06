De man die een 11-jarig Brits meisje heeft gedood in Bretagne, zou al langer ruzie hebben gehad met haar familie. Volgens burgemeester Marguerite Bleuzen van de gemeente Plonevez-du-Faou, waar de familie woonde, werd al eens bemiddeld in een grondconflict tussen de Nederlandse verdachte en de Britten. Er was toen geen reden tot zorg, aldus de burgemeester.