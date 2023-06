Vijftien vrachtwagens zijn maandag vanuit Nederland naar Oekraïne vertrokken, om daar materieel af te leveren voor noodhulp na de verwoestende doorbraak van de Kachovka-stuwdam. Dit eerste transport bevat onder meer boten, pompen, reddingsboeien en -vesten en zogenoemde waadpakken. Dat materieel is de afgelopen dagen in een depot in Vriezenveen (Overijssel) verzameld.