De rechtbank in Utrecht heeft maandag gevangenisstraffen tot vier jaar opgelegd aan drie Hilversummers van 19, 21 en 23 jaar. Volgens de rechtbank staat vast dat het drietal ruim twee jaar geleden betrokken was bij een woningbrand in hun woonplaats, waarbij de bewoners Vanessa Vos (48) en haar partner Marco Witkamp (49) om het leven kwamen.