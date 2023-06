Bezoekers rivierstrandjes moeten afstand houden van grote grazers

Recreanten die verkoeling zoeken op strandjes langs de grote rivieren en in de uiterwaarden moeten op minstens 25 meter afstand blijven van de grote grazers. Deze wilde paarden en runderen verblijven altijd in deze gebieden en hebben hun vaste gewoontes, waaronder verkoeling zoeken in het water. Zeker als er jonge dieren zijn hebben zij voldoende ruimte nodig, aldus Free Nature, de natuurorganisatie die de meeste kuddes grote grazers in Nederland beheert.