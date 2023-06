Van der Wal: claim pluimveehouders over rekentool is niet waar

De claim van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NPV), dat de maandag gepresenteerde rekentool gegevens verzamelt en daarom nadelig kan zijn voor boeren, is volgens stikstofminister Christianne van der Wal „gewoon niet waar”. Volgens de NPV moeten boeren oppassen met het gebruiken van de tool, waarmee ze kunnen zien of ze in aanmerking komen voor de gepresenteerde opkoopregelingen. „Mogelijk plaatst u zichzelf hiermee onbewust op een lijst, zonder daarvan alle consequenties te (kunnen) overzien.” Maar volgens de minister worden er geen gegevens opgeslagen.