Onderzoek: steeds meer Europeanen kopen namaak merkartikelen

Steeds meer Europese consumenten kopen namaak merkartikelen, ondanks de inspanningen van de autoriteiten om mensen voor te lichten over de gevolgen en risico’s van de handel in namaakproducten. Meer dan één op de acht Europeanen gaf toe in de afgelopen twaalf maanden willens en wetens namaakproducten zoals kleding, schoenen, smartwatches of parfums te hebben gekocht. Dat meldt het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) op basis van een onderzoek onder bijna 26.000 EU-burgers.