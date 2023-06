Prof. dr. Guido Marnef: Nederlands protestantisme begon in Antwerpen

De protestantse gemeente in Antwerpen heeft oude wortels. Sinds 1585 komen er protestanten samen in de Belgische stad. Vanaf 1652 is er sprake van een gemeente met een predikant en kerkdiensten en wordt ze ”Brabantse Olijfberg” genoemd. Dat was ooit de schuilnaam voor de gemeente. De leden komen sinds 1821 samen in een eigen kerkgebouw aan de Lange Winkelstraat. beeld RD, Henk Visscher