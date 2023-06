Waterpeil Rijn daalt deze week verder, maar nog niet extreem laag

Het waterpeil van de Rijn zal deze week verder dalen, verwacht Rijkswaterstaat, en onder de 8 meter boven NAP bij Lobith terechtkomen. Dat is laag voor de tijd van het jaar en veel lager dan gemiddeld, maar nog niet extreem laag. In het recorddroge jaar 1976 en ook in 2020 en 2022 was de waterstand in de grote rivier op dit moment nog een stuk lager. De Rijn profiteert nu van smeltwater uit de Alpen en regen die mogelijk later in de week in het stroomgebied in Duitsland gaat vallen.