Er is nog geen deal, maar er zijn zondag in Tunesië wel belangrijke stappen gezet om met het land tot afspraken over inperking van de asielstroom te komen, zei premier Mark Rutte na terugkeer uit Tunis. „We zijn verder gekomen dan ik vrijdag inschatte.” Op zijn wekelijkse persconferentie zei Rutte niet met dé deal terug te zullen komen, maar hij was wel „voorzichtig hoopvol.”