Het nationale Luchtmeetnet verwacht dat de luchtkwaliteit de komende dagen vanaf het middaguur onvoldoende tot slecht zal zijn door de hoge temperaturen, vooral in het midden en zuiden van het land. Hitte zorgt voor snel oplopende ozonconcentraties in de lucht. Aangezien het ook nog volop pollenseizoen is, stijgt de kans op luchtwegklachten en neemt het risico op hart- en vaatklachten toe.