De 31-jarige Syrische vluchteling die donderdag met een mes mensen aanviel op een kinderspeelplaats in een park in Annecy, is zaterdag verhoord door twee onderzoeksrechters en wordt van poging tot moord beschuldigd. Procureur Line Bonnet heeft gezegd dat hij in voorlopige hechtenis is genomen op verdenking van poging tot moord en gewapend verzet. Hij heeft geen verklaring afgelegd.