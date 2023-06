Brand in Ter Aar woedt nog altijd, nablussen kan dagen duren

De brand in meerdere bedrijfspanden in Ter Aar (Zuid-Holland) is aan het begin van de ochtend nog altijd niet onder controle. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er drie panden door het vuur zijn getroffen en dat het grootste gebouw nog altijd in brand staat. Ook komt er nog veel rook vrij. Die is zwart van kleur en trekt richting de kust. Het nablussen kan volgens de zegsman dagen duren. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.