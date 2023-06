De Loep 2022, prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek, gaat naar de artikelen van NRC en Dagblad van het Noorden (DVHN) over de gaswinning in Groningen en de parlementaire enquête. De producties hebben in de categorie Controlerende onderzoeksjournalistiek gewonnen. Alle winnaars van de Loep 2022 zijn vrijdag op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek bekendgemaakt.