Zweden staat toe dat de NAVO troepen en materieel in het land stationeren, terwijl het zelf nog geen lid is van de alliantie. Het besluit is een „duidelijk signaal” naar Rusland en versterkt de Zweedse verdediging, aldus premier Ulf Kristersson en defensieminister Pal Jonson in een opiniestuk in de krant Dagens Nyheter.