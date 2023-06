Fiscus begint eind augustus pas met invorderen coronaschulden

De tienduizenden ondernemers die nog helemaal niets hebben afbetaald van hun coronaschulden bij de Belastingdienst, hebben nog tot uiterlijk 29 augustus de tijd om te betalen, of zich te melden. Eerst zouden bedrijven hier volgende week al een brief over krijgen, waarop indien nodig dwanginvorderingen zouden volgen. Maar de brieven gaan pas begin juli de deur uit. De datum die op de brieven wordt vermeld, is 15 augustus. Twee weken daarna beginnen de invorderingen van de schulden. Op die manier wordt ook rekening gehouden met de zomervakantie van ondernemers.